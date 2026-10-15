Fim da escala 6x1: veja como votou cada um dos senadores

O placar foi o mesmo nos turno de votação, com 75 votos favoráveis ao fim da escala 6x1 e apenas um contrário

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária (Carlos Moura/Agência Senado)

O plenário do Senado Federal aprovou, em decisão histórica, na noite de quarta-feira (14), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 221/2019, que põe fim à escala 6x1 de trabalho. Nos dois turnos de votação o placar foi o mesmo: 75 votos a favor da PEC e apenas um contrário.

O único senador que votou contra a proposta foi Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O senador foi vice-presidente da República durante o governo de Jair Bolsonaro.

O quórum exigido para uma emenda constitucional era de pelo menos 49 votos favoráveis. O número de parlamentares com presença registrada em plenário chegou a 77 dos 81 senadores, segundo o painel de votação.

Confira como foi o voto de cada um dos senadores do país: