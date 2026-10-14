Alcolumbre a Camilo Santana sobre PEC 6x1: Não falei que ia dar certo?

"Parabéns, presidente. Você é o grande responsável por isso aqui", disse o petista. Sorrindo e sem perceber que seu microfone estava aberto, Alcolumbre respondeu: "Não falei que ia dar certo?".

Na pauta, quinta e última sessão de discussão e votação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1. (Carlos Moura/Agência Senado)

Em conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após a aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1, o líder do PT na Casa, Camilo Santana (CE), atribuiu ao senador amapaense o resultado.

"Parabéns, presidente. Você é o grande responsável por isso aqui", disse o petista. Sorrindo e sem perceber que seu microfone estava aberto, Alcolumbre respondeu: "Não falei que ia dar certo?". O diálogo foi captado pela transmissão da TV Senado.



VOTAÇÃO

No 1º turno, a proposta foi aprovada por 75 votos favoráveis e um contrário. O senador Sergio Moro (PL-PR) registrou presença, mas não votou, já o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) votou contra o texto.

Já no 2º turno, 75 parlamentares votaram a favor do texto, que recebeu um voto contrário.

Para garantir as duas votações ainda nesta quarta, o governo apresentou um requerimento de calendário especial, permitindo que a tramitação seja acelerada.

A matéria é considerada prioritária para a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é votada cinco meses após ter chegado ao Senado, a menos de duas semanas do 2° turno das eleições. Foram cinco sessões de discussão, assim como manda o regimento.

Parlamentares da oposição esvaziaram os encontros e articularam um adiamento da votação para depois das eleições. Na semana passada, o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), chamou a discussão da PEC neste momento de “oportunista” e “eleitoreira”.

Flávio, que criticou a PEC durante toda sua campanha, recuou nesta semana. Sabendo que o texto seria votado, disse nesta terça-feira (13), que votaria a favor da matéria. "A maioria dos trabalhadores brasileiros querem o fim da 6x1, então vou votar a favor", disse Flávio. Com informações do Estadão Conteúdo.

