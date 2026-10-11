Milhares de pernambucanos saem pelas ruas do Recife em apoio à reeleição de Lula; Veja imagens

Ato em apoio à reeleição do Presidente Lula começou na tarde deste domingo (11), no Parque 13 de Maio, no Centro do Recife

Pernambucanos lotam o Centro do Recife em apoio a Lula (PT) (Weslly Gomes/DP Foto)

Milhares de pernambucanos foram às ruas do Centro do Recife na tarde deste domingo (11) para apoiar a reeleição do presidente Lula (PT), que disputa a Presidência com Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. O ato começou às 14h, no Parque 13 de Maio, e seguiu em direção ao Marco Zero, no Bairro do Recife.

O evento reuniu diversas lideranças locais, entre eles os senadores Humberto Costa e Tereza Leitão, o deputado João Paulo e a ministra Luciana Santos, responsável pela pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação no atual governo de Lula.

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