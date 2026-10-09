Luiz Fux pede acesso a processos sigilosos contra Jair Bolsonaro no STF
O ministro movimentou o processo peticionado pelo PP em abril de 2024 e que se encontrava parado
Publicado: 09/10/2026 às 11:11
O ministro movimentou a petição do PP chegou ao Supremo em abril de 2024 e estava parada (Victor Piemonte/STF)
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (8) que a secretaria do tribunal envie ao seu gabinete os processos sigilosos que estão em tramitação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Conforme a decisão, a secretária judiciária deverá encaminhar todos os volumes, anexos, apensos e mídias que envolvem os inquéritos das Fake News e milicias digitais, além de investigação sobre a trama golpista.
A medida foi determinada em uma ação na qual o Partido Progressistas (PP) pede a anulação da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 2024, por determinação do ministro Alexandre de Moraes.
A operação iniciou as investigações que terminaram com a condenação de Bolsonaro e seus aliados no processo da trama golpista.
A petição do partido foi assinada por advogados de Bolsonaro e sustenta, entre outros argumentos, que Moraes determinou as buscas e apreensões somente a partir de um pedido da PF, sem manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
A petição do PP chegou ao Supremo em abril de 2024 e estava parada.
Após receber os processos solicitados, Fux vai analisar o pedido de anulação.
- PF diz que passaporte de Augusto Heleno não foi entregue; defesa contesta versão
- Tenente-coronel condenado pela trama golpista se entrega à PF em Goiás
- Da investigação por tentativa de golpe até a prisão: veja a cronologia do caso Bolsonaro
- Advogado de Heleno contesta ponto a ponto as acusações da PGR
- Tornozeleira e toque de recolher: veja as medidas restritivas impostas a Bolsonaro por Moraes