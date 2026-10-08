Douglas Ruas se diz eleito no 1º turno e engata campanha por Flávio

Douglas Ruas (PL) com a família no primeiro turno das eleições 2026 (Reprodução/Redes sociais)

Douglas Ruas (PL) afirmou nesta quinta-feira, 8, que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou sua eleição no primeiro turno para o governo do Rio e, na sequência, direcionou a comemoração para a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). Em vídeo gravado em Brasília, durante reunião da coordenação da campanha de Flávio, Ruas disse que a "mudança" iniciada nas urnas no último domingo só será concluída com a eleição de Flávio no dia 25.

Ao lado dele, o presidenciável comemorou a decisão do TSE, afirmou que "justiça foi feita" e pediu aos apoiadores que busquem novos votos para o segundo turno. "Recebemos aqui a notícia que o TSE já formou maioria para a eleição no primeiro turno no Rio de Janeiro", afirmou Ruas.

Ele agradeceu ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro, a Flávio e aos eleitores fluminenses antes de voltar o discurso para a disputa nacional. "Ainda não acabou. A mudança começou no dia 4 de outubro e nós vamos confirmar a mudança no nosso Brasil no dia 25 de outubro, elegendo Flávio Bolsonaro presidente do Brasil."

Ruas afirmou que passará os próximos dias mobilizado pela candidatura presidencial. "Vamos estar nas ruas todos os dias para pedir o voto no 22 e vamos rumo à vitória. O Rio de Janeiro e o Brasil vão vencer", disse.

Flávio também usou o vídeo para pedir votos e relacionou o resultado no Rio à reta final da eleição presidencial. "Fiquei muito feliz com essa notícia porque justiça foi feita. Quem tem mais voto vence. Eleição assim não se decide no tapetão", afirmou.

Na sequência, convocou os apoiadores a ampliar a mobilização até o dia da votação. "Se você conhece alguém que não foi votar, alguém que pode ser convencido de votar, converse e vamos cravar 22 na urna para presidente da República", disse.

Flávio também afirmou que, caso seja eleito presidente, pretende atuar em conjunto com Ruas no governo do Rio. Citou investimentos, infraestrutura e segurança pública e disse que os dois pretendem "declarar guerra ao narcotráfico a partir de janeiro do ano que vem".

A manifestação ocorre após o TSE rejeitar, por 5 votos a 2, a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e anular os 274.411 votos recebidos pelo ex-governador no primeiro turno. Com a retirada desses votos da base de cálculo, Ruas passa dos 49,27% registrados inicialmente para aproximadamente 50,9%, porcentual suficiente para vencer a disputa no primeiro turno.

A coligação de Eduardo Paes (PSD), entretanto, tenta reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal (STF). O grupo pediu a suspensão dos efeitos do julgamento do TSE e a manutenção do segundo turno no Rio. A defesa sustenta que, embora os votos de Garotinho não possam beneficiá-lo após o indeferimento da candidatura, eles devem continuar na base usada para verificar se algum candidato alcançou a maioria absoluta.