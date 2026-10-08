'Em breve falarei', diz Augusto Cury sobre apoio no segundo turno

Escritor ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições, atingindo mais de 3 milhões de votos

Candidato a presidente Augusto Cury (Avante) (Reprodução/YouTube/Band)

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta, 7, o ex-candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) pediu paciência aos seus seguidores e que aguardem sua manifestação de apoio para o segundo turno.

O escritor ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições, atingindo mais de 3 milhões de votos. No vídeo, ele alega que escolheu o silêncio depois do primeiro turno como uma forma de ouvir e de tomar uma decisão mais sábia.

Até o momento, ele não manifestou apoio a nenhum dos candidatos que irão disputar o segundo turno, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), mas alega que em breve o fará. A próxima votação ocorrerá no dia 25 de outubro.

"Eu preciso conversar olho no olho com quem eu tenho de conversar. E será breve. Eu falarei sobre pautas importantes, inclusive para pacificar esse país tão dividido, tão dilacerado. Essa guerra de ódios tem de terminar e nós temos de falar de projetos importantíssimos", afirmou na publicação.

Ele disse que em breve irá se pronunciar e tornou a pedir paciência aos eleitores e seguidores. "Quem não é amigo da paciência, não é amigo da sabedoria. Quem não é amigo da sabedoria toma atitudes precipitadas e inadequadas. Em breve, eu me pronunciarei e, por favor, aguardem."

O político alegou ainda que vai considerar pautas relacionadas à educação, às crianças, às mulheres, à saúde e à pacificação do País.

Depois do primeiro turno, Cury divulgou um livro escrito por ele com seu plano de governo para o país.