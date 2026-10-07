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'Gripezinha'

Fachin dá 5 dias para PGR revisar pedido de arquivamento do caso de Bolsonaro na pandemia

Falha de medida sanitária preventiva está entre condutas investigadas em procedimento que se originou no Senado

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/10/2026 às 21:07

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O ex-presidente Jair Bolsonaro indica cloroquina para prevenção à Covid-19 durante posse de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde/Reprodução/EBC

O ex-presidente Jair Bolsonaro indica cloroquina para prevenção à Covid-19 durante posse de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde (Reprodução/EBC)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) informe, no prazo de cinco dias, se mantém o pedido de arquivamento de um inquérito que investiga supostos crimes atribuídos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de covid-19.

A determinação foi assinada nesta terça-feira, 6. O procedimento teve origem em um requerimento apresentado pela comissão do Senado e buscava apurar a divulgação, nas redes sociais, de informações consideradas inverídicas. Entre as condutas investigadas estavam, em tese, os crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva e incitação ao crime, previstos no Código Penal.

A Polícia Federal encerrou as apurações em 23 de dezembro de 2022. Na ocasião, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid foi indiciado. Dois meses depois, em fevereiro de 2023, a PGR pediu o arquivamento do inquérito por entender que não havia "indícios mínimos" da ocorrência de crime nos fatos analisados.

O processo voltou a ter movimentação após a PF comunicar, em abril de 2025, que havia recebido uma resposta a um pedido de cooperação jurídica internacional encaminhado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Diante desse novo elemento, a decisão de Fachin determina a inclusão da manifestação da PF sobre a cooperação internacional, tempo de tramitação do inquérito e o encerramento das investigações em 2022. Fachin determina que a PGR esclareça se mantém o entendimento apresentado anteriormente e ratifica o pedido de arquivamento do inquérito.

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Caso , covid-19 , Fachin , PANDEMIA , PGR
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