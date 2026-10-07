Veja quantos votos tiveram os candidatos a deputado eleitos e não eleitos em Pernambuco

Pernambuco teve 517 candidatos a deputado estadual para 49 vagas disponíveis. A mais votada foi Dani Portela (PT)

Fachada da Alepe (Arquivo/DP)





Com o encerramento do primeiro turno das eleições 2026, no último domingo (4), Pernambuco definiu os deputados estaduais que ocuparão as 49 vagas na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe). No estado, quase 6 milhões de eleitores compareceram às urnas, enquanto cerca de 1,3 milhão se abstiveram.

A eleição dos deputados estaduais, federais e vereadores depende da votação individual e dos votos obtidos pelos partidos e federações, uma vez que a definição segue um sistema proporcional. O objetivo é garantir que diversos grupos sociais sejam representados.

Pernambuco teve 517 candidatos a deputado estadual. A mais votada foi Dani Portela (PT), com 146.123 votos, que deixa a Câmara de Vereadores do Recife também como a mais votada em 2020. Em seguida, estão Gilson Machado Filho (Podemos), com 132.322 votos, e André Ferreira (PL), com 118.868 votos.

Lara Santana (PV) foi a quarta candidata mais votada, com 104.652 votos. A sequência tem nomes como Gustavo Gouveia (Podemos), com 88.742; Francismar (PSB), com 81.502; Rodrigo Farias (PSB), com 79.569; Eriberto Filho (PSB), com 78.070; João Paulo do PT (PT), com 77.550; e Maria Arraes (PSB), com 75.888, em décimo lugar.



Com mais de 70 mil votos, também se elegeram os candidatos Pastor Júnior Tércio (PP), Batista Cabral (PSB), Joãozinho Tenório (PSD) e Antônio Coelho (União).

Veja abaixo quantos votos receberam todos os candidatos a deputados estaduais eleitos e não eleitos: