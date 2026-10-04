Nunes Marques diz que não foram constatados fatos que indiquem interferência estrangeira no pleito

O ministro disse ainda que os relatórios de observadores internacionais apontaram transparência e normalidade no 1º turno das eleições

Segundo o ministro, os observadores não informaram ter identificado incidentes graves ou ocorrências relacionadas às urnas eletrônicas (Antonio Augusto/TSE)





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (4), que os relatórios de observadores internacionais apontaram transparência e normalidade no 1º turno das eleições, realizado neste domingo. Também destacou que, no período observado, não foram constatados fatos que indicassem interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro.

"Indicaram ainda que, ao longo da missão de observação, obtiveram acesso às informações necessárias e puderam conhecer o sistema eleitoral brasileiro, registrando que este sistema conta com a confiança de instituições da sociedade civil, órgãos governamentais e partidos políticos com os quais seus integrantes mantiveram reuniões", afirmou o presidente do TSE.

Nunes Marques acrescentou que, até o momento, os observadores não informaram ter identificado incidentes graves ou ocorrências relacionadas às urnas eletrônicas, identificação dos eleitores ou transporte. "Recebemos estes registros com satisfação e os entendemos também como uma demonstração da importância da observação eleitoral e do diálogo entre instituições democráticas", afirmou.

Integridade do processo eleitoral

Nunes Marques também afirmou que houve uma redução expressiva do número de denúncias relacionadas à integridade do processo eleitoral e a possível supressão do voto em relação a 2022, conforme registros do Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral.

"Em 2022, entre o primeiro de agosto e a véspera da votação, foram registradas 18.487 denúncias. No mesmo período de 2026, foram 2.604 denúncias. Isso representa uma redução de aproximadamente 86% no volume de registros", disse o ministro. "É importante esclarecer que esses números dizem respeito exclusivamente a conteúdos relacionados à integridade do processo eleitoral ou que possam contribuir para a supressão do voto."

Nunes Marques disse que a redução foi significativa e merece ser reconhecida, mas não significa que se deve baixar a guarda. "A defesa da verdade, da informação de qualidade e da liberdade de escolha do eleitor exige vigilância permanente", acrescentou.

Ao fazer um balanço do 1º turno das eleições, Nunes Marques pontuou que, conforme dados compilados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a ocorrência mais frequente nesta eleição foi, até o momento, de boca de urna.

Voltou a mencionar que o TSE permaneceu atento às condições climáticas. "No que diz respeito às condições climáticas, o Tribunal Superior Eleitoral permaneceu atento às condições meteorológicas em todo o país, em articulação com os órgãos responsáveis, de modo a acompanhar eventuais impactos sobre a votação, a apuração e a logística eleitoral", pontuou.