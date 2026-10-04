TSE reverte decisão contra Deltan Dallagnol ao Senado e votos devem ser processados

Ministro Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, determinou que nome de Dallagnol apareça como "deferido com recurso"

Procurador da República Deltan Dallagnol. Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil ()

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, decidiu reverter, neste domingo (4), a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que indeferia a candidatura do candidato ao Senado Deltan Dallagnol (Novo).

Na decisão de Nunes Marques, ele determinou que o nome do candidato apareça como "deferido com recurso". Além disso, decidiu que os votos na chapa sejam processados e sua validade condicionada ao julgamento em plenário.

O ministro do TSE, Floriano de Azevedo Marques, negou no sábado (3) o registro de candidatura de Dallagnol. Com a decisão, ele estava impedido de concorrer ao Senado pelo Paraná.

Com a decisão do sábado, o TRE-PR foi orientado a alterar imediatamente o status da candidatura para "indeferido" e considerar nulos, para todos os fins, os votos atribuídos à chapa neste domingo. O nome de Dallagnol, porém, continuaria aparecendo na urna. A decisão é monocrática e será submetida ao plenário do TSE.

O ministro Floriano Marques entendeu que Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público Federal em novembro de 2021 como manobra para evitar a inelegibilidade. Isso porque integrantes da carreira que são condenados em processo disciplinar não podem se candidatar às eleições.

Já Nunes Marques, entretanto, determinou que a decisão fosse tornada sem efeito e afirmou que uma decisão tão perto das eleições pode configurar "grave lesão à ordem pública em termos de ordem administrativa".

"A Presidência também já reconheceu que a alteração abrupta de providências organizadas para o pleito, poucas horas ou dias antes de sua realização, configura grave lesão à ordem pública em termos de ordem administrativa", escreveu no despacho.

O magistrado decidiu ainda que os registros de votação em Dallagnol sejam integralmente preservados e que todas as providências determinadas anteriormente sejam deixadas de lado e que o TRE-PR fosse notificado com urgência para que a decisão fosse implementada antes da abertura da votação no Estado.

