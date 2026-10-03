Datafolha: Marília e Humberto lideram Senado com 29%; Mendonça tem 16% e Eduardo, 14%

O Datafolha ouviu 1.650 eleitores com 16 anos ou mais em Pernambuco entre sexta-feira (2) e este sábado (3)

Marília Arraes, Humberto Costa, Mendonça Filho e Eduardo da Fonte (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado chega à véspera da eleição com Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) dividindo a liderança. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3) mostra os dois candidatos com 29% dos votos válidos cada.

Mais atrás aparecem Mendonça Filho (PL), com 16%, e Eduardo da Fonte (PP), com 14%. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Túlio Gadêlha (PSD) registra 6% dos votos válidos, seguido por Carlos Sant'Anna (Novo), com 3%. Pastor Gilvan Costa (Democrata), Paulo Rubem Santiago (Rede), Samuel Timoteo (UP) e Mariano Macedo (PSTU) têm 1% cada. Gorett Bitu (UP) e Mailson da Silva Neto (PCO) não pontuaram.

O Datafolha ouviu 1.650 eleitores com 16 anos ou mais em Pernambuco entre sexta-feira (2) e este sábado (3). Contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-02404/2026.

Neste ano, cada eleitor pernambucano poderá escolher dois candidatos ao Senado. Por isso, no cenário estimulado, os entrevistados puderam indicar até dois nomes.

Marília tem 21% e Humberto, 20% dos votos totais

Quando entram na conta votos brancos e nulos e os eleitores que ainda não sabem em quem votar, Marília aparece numericamente à frente, com 21%, enquanto Humberto tem 20%.

Mendonça vem na sequência, com 12%, e Eduardo da Fonte registra 10%. Túlio Gadêlha aparece com 4%, Carlos Sant'Anna tem 2% e Pastor Gilvan, 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

O levantamento registra ainda um contingente expressivo de eleitores sem uma escolha definida para as duas vagas: 15% das respostas são de votos brancos ou nulos, enquanto 14% correspondem a indecisos.

Na rodada anterior do Datafolha, divulgada na quinta-feira (1º), Marília e Humberto tinham 19% das intenções de voto total cada. Mendonça aparecia com 12%, e Eduardo, com 10%.

Assim, Marília oscilou dois pontos para cima e Humberto, um. Mendonça e Eduardo permaneceram numericamente nos mesmos patamares registrados no levantamento anterior.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

