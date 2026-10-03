Ato de Lula na Paulista tem confusão após PM pedir retirada de caminhões

Pelo sistema de som, locutores do evento disseram que motoristas teriam sido ameaçados de prisão caso permanecessem nos veículos

Ato de Lula em São Paulo (LUIS ROBAYO/AFP)

O último ato de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), antes do primeiro turno teve um princípio de confusão na manhã deste sábado, 3, na região da rua Augusta, em São Paulo, após policiais militares pedirem a retirada de caminhões posicionados no local.

Pelo sistema de som, locutores do evento disseram que motoristas teriam sido ameaçados de prisão caso permanecessem nos veículos. Um deles reagiu à abordagem: "Se alguém se machucar hoje, a polícia será responsável. Não vai descer do carro."

O secretário nacional de Organização do PT, Laércio Ribeiro, afirmou que a campanha ajustou todos os detalhes com a prefeitura e com a polícia antes do ato e que é "surpreendente" a ação da PM. "Agora, de forma surpreendente, a polícia encosta aqui no caminhão ordenando que o motorista siga a caminhada sem a chegada do presidente da república, sem a chegada do Haddad, da Marina e da Tebet", questiona o secretário.

Laércio afirma ainda que o partido tem vídeo de um policial ameaçando o motorista de um dos caminhões de prisão, caso ele não deixasse o local.

O Estadão acionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e, até a publicação deste texto, ainda aguardava posicionamento. Este espaço segue aberto.

O episódio ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) autorizar a realização da caminhada na região. A decisão condicionou o ato à preservação do fluxo viário e ao cumprimento das orientações da PM e da CET.