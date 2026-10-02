Política
ESCALA 6X1
Alcolumbre coloca PEC da escala 6x1 na pauta do Senado de 6 de outubro, 2 dias após 1º turno
Presidente do Senado pauta PEC que é uma das principais bandeiras do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva.
Publicado: 02/10/2026 às 19:07
Presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) decidiu pautar para 6 de outubro, terça-feira - dois dias após o primeiro turno das eleições - a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1, bandeira do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
*Matéria em atualização.
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