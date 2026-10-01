Lula participa do podcast Flow; saiba como assistir ao vivo

O candidato à reeleição participa do podcast ao vivo na noite desta quinta-feira (1º).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição em 2026 (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato a reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma entrevista no podcast Flow nesta quinta-feira (1). A participação foi confirmada nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais do petista.

A entrevista tem transmissão realizada pelos canais oficiais do Flow Podcast e do presidente Lula no Youtube.

DEBATE DA GLOBO FOI CANCELADO

A TV Globo cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República após decisões judiciais dos ministros Estela Aranha e Gilmar Mendes mudarem as regras estabelecidas e os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro decidirem não participar.

Em nota, a emissora manifestou discordância com interferência nas regras acordadas. Ao longo da noite, duas decisões mudaram o que estava estabelecido. A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a emissora não poderia exibir o púlpito vazio de Lula, após o candidato do PT cancelar sua participação. Mais tarde, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), obrigou a emissora a chamar o candidato do Missão, Renan Santos.