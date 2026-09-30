Diario/Paraná Pesquisas: João Campos tem 45,3% e Raquel Lyra, 44,8% no cenário estimulado
Considerando apenas os votos válidos, João Campos tem 49,1% e Raquel Lyra, 48,6%
Publicado: 30/09/2026 às 19:48
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Sandy James/DP Foto)
No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, o levantamento do Paraná Pesquisas, encomendado pelo Diario de Pernambuco, mostra o candidato João Campos (PSB) com 45,3% das intenções de voto, e a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), com 44,8%. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (30). Veja todos os números:
Cenário estimulado
- Não sabe/Não opinou - 3,5%
- Nenhum/Branco/Nulo - 4,4%
- João Campos (PSB) - 45,3%
- Raquel Lyra (PSD) - 44,8%
- Ivan Moraes (PSOL) - 1,0%
- Professora Camila (UP) - 0,4%
- Renan Hallais (Missão) - 0,4%
- Victor Assis (PCO) - 0,2%
- Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%
Votos válidos
Considerando apenas os votos válidos, João Campos tem 49,1% e Raquel Lyra, 48,6%. Veja todos os números:
- João Campos (PSB) - 49,1%
- Raquel Lyra (PSD) - 48,6%
- Ivan Moraes (PSOL) - 1,1%
- Professora Camila (UP) - 0,4%
- Renan Hallais (Missão) - 0,4%
- Victor Assis (PCO) - 0,2%
- Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta nomes de candidatos aos eleitores, João Campos tem 36,7% das intenções de votos e Raquel Lyra, 36,5%.
- Não sabe/Não opinou - 20,6%
- Ninguém/Branco/Nulo - 5,2%
- João Campos (PSB) - 36,7%
- Raquel Lyra (PSD) - 36,5%
- Ivan Moraes (PSOL) - 0,7%
- Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%
- Professora Camila (UP) - 0,1%
- Renan Hallais (Missão) - 0,1%
- Victor Assis (PCO) - 0,1%
O levantamento Diario de Pernambuco/Paraná Pesquisas está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número PE-01835/2026, e foi realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, através de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.
No total, 1352 eleitores foram consultados em 57 municípios. A amostra tem grau de confiança de 95,0%; a margem estimada de erro é de aproximadamente 2,7 pontos percentuais.