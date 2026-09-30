Diario/Paraná Pesquisas: João Campos tem 45,3% e Raquel Lyra, 44,8% no cenário estimulado

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Sandy James/DP Foto)

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, o levantamento do Paraná Pesquisas, encomendado pelo Diario de Pernambuco, mostra o candidato João Campos (PSB) com 45,3% das intenções de voto, e a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), com 44,8%. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (30). Veja todos os números:

Cenário estimulado

Não sabe/Não opinou - 3,5%



Nenhum/Branco/Nulo - 4,4%



João Campos (PSB) - 45,3%



Raquel Lyra (PSD) - 44,8%



Ivan Moraes (PSOL) - 1,0%



Professora Camila (UP) - 0,4%



Renan Hallais (Missão) - 0,4%



Victor Assis (PCO) - 0,2%



Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%

Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, João Campos tem 49,1% e Raquel Lyra, 48,6%. Veja todos os números:

João Campos (PSB) - 49,1%



Raquel Lyra (PSD) - 48,6%



Ivan Moraes (PSOL) - 1,1%



Professora Camila (UP) - 0,4%



Renan Hallais (Missão) - 0,4%



Victor Assis (PCO) - 0,2%



Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta nomes de candidatos aos eleitores, João Campos tem 36,7% das intenções de votos e Raquel Lyra, 36,5%.

Não sabe/Não opinou - 20,6%

Ninguém/Branco/Nulo - 5,2%

João Campos (PSB) - 36,7%

Raquel Lyra (PSD) - 36,5%

Ivan Moraes (PSOL) - 0,7%

Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%

Professora Camila (UP) - 0,1%



Renan Hallais (Missão) - 0,1%

Victor Assis (PCO) - 0,1%

O levantamento Diario de Pernambuco/Paraná Pesquisas está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número PE-01835/2026, e foi realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, através de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.



No total, 1352 eleitores foram consultados em 57 municípios. A amostra tem grau de confiança de 95,0%; a margem estimada de erro é de aproximadamente 2,7 pontos percentuais.









