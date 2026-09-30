° / °
Política
ELEIÇÕES 2026

Diario/Paraná Pesquisas: João Campos tem 45,3% e Raquel Lyra, 44,8% no cenário estimulado

Considerando apenas os votos válidos, João Campos tem 49,1% e Raquel Lyra, 48,6%

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/09/2026 às 19:48

Seguir no Google News

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD)/Sandy James/DP Foto

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Sandy James/DP Foto)

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, o levantamento do Paraná Pesquisas, encomendado pelo Diario de Pernambuco, mostra o candidato João Campos (PSB) com 45,3% das intenções de voto, e a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), com 44,8%. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (30). Veja todos os números:

Cenário estimulado

  • Não sabe/Não opinou - 3,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo - 4,4%
  • João Campos (PSB) - 45,3%
  • Raquel Lyra (PSD) - 44,8%
  • Ivan Moraes (PSOL) - 1,0%
  • Professora Camila (UP) - 0,4%
  • Renan Hallais (Missão) - 0,4%
  • Victor Assis (PCO) - 0,2%
  • Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%

Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, João Campos tem 49,1% e Raquel Lyra, 48,6%. Veja todos os números:

  • João Campos (PSB) - 49,1%
  • Raquel Lyra (PSD) - 48,6%
  • Ivan Moraes (PSOL) - 1,1%
  • Professora Camila (UP) - 0,4%
  • Renan Hallais (Missão) - 0,4%
  • Victor Assis (PCO) - 0,2%
  • Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta nomes de candidatos aos eleitores, João Campos tem 36,7% das intenções de votos e Raquel Lyra, 36,5%.

  • Não sabe/Não opinou - 20,6%
  • Ninguém/Branco/Nulo - 5,2%
  • João Campos (PSB) - 36,7%
  • Raquel Lyra (PSD) - 36,5%
  • Ivan Moraes (PSOL) - 0,7%
  • Guilherme Fonseca (PSTU) - 0,1%
  • Professora Camila (UP) - 0,1%
  • Renan Hallais (Missão) - 0,1%
  • Victor Assis (PCO) - 0,1%

O levantamento Diario de Pernambuco/Paraná Pesquisas está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número PE-01835/2026, e foi realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, através de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.

No total, 1352 eleitores foram consultados em 57 municípios. A amostra tem grau de confiança de 95,0%; a margem estimada de erro é de aproximadamente 2,7 pontos percentuais.



eleições 2026 , João Campos , pesquisa , Raquel Lyra
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP