"É mentira": Socorro Pimentel grava vídeo e nega que marido tenha agredido ex-deputada Roberta Arraes

A deputada estadual Socorro Pimentel (PSD), autora da proposta que criou o colegiado, foi escolhida para presidir os trabalhos (Foto: Roberto Soares)

A candidata a deputada federal Socorro Pimentel (PSD) publicou uma gravação nas redes sociais em que nega que o marido, o ex-prefeito de Araripina e candidato a deputado estadual Raimundo Pimentel (PSD), tenha agredido a ex-deputada Roberta Arraes (PP), na sexta-feira (25), durante uma agenda da governadora Raquel Lyra (PSD), no Hospital do Câncer do Sertão do Araripe, em Araripina.

Na gravação, ela afirma que Raimundo "não agrediu fisicamente, nem tampouco verbalmente a ex-deputada". "Não houve agressão. Eu estava lá, eu presenciei tudo. Naquele momento, eu, Raimundo e tantas outras pessoas, estávamos felizes comemorando uma conquista histórica. E os vídeos mostram isso", declarou.

Segundo Socorro Pimentel, a própria Roberta Arraes estava presente nas 'comemorações'. "Estávamos todos alegres, conversamos, comemoramos e tiramos fotografias, inclusive com a presença da própria ex-deputada. Por isso, eu não entendo essa acusação. O que eu posso afirmar porque estava presente é que Raimundo não agrediu Roberta. E digo mais, se existe uma acusação, que os fatos sejam apresentados, que as imagens sejam mostradas", disse. A candidata ainda pediu que Arraes "não use uma acusação dessa gravidade para fazer política".

Neste sábado (26), Raimundo Pimentel negou as acusações e prestou queixa contra Roberta por calúnia. O Diario de Pernambuco teve acesso ao Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo candidato na Delegacia de Araripina. À polícia, Raimundo disse que tudo aconteceu durante uma visita à sala do tomógrafo da unidade, um equipamento de realização de exames de tomografia.

“Foi solicitado aos presentes que retirassem de suas roupas adesivos contendo propaganda política para a realização de registros fotográficos. Diante da solicitação, cada pessoa retirou o próprio adesivo”, consta no documento.

Foi neste momento em que a confusão se iniciou, segundo Raimundo. De acordo com ele, Roberta Arraes retirou, da camisa de uma mulher presente, o adesivo dele e da esposa dele, a também candidata a deputada federal Socorro Pimentel (PSD). Atitude “invasiva”, conforme ele diz, que gerou o questionamento: “Por que essa raiva?”

“Imediatamente após essa fala, Roberta Arraes passou a dizer, em tom exaltado, que estava sendo agredida”, relatou Raimundo no BO, alegando também que não praticou agressão, ameaça ou contato físico com a ex-deputada.

Até o momento da publicação desta matéria, nem a governadora Raquel Lyra, nem a direção estadual do PSD se posicionaram sobre o ocorrido.