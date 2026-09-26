Após denúncia de ex-deputada, Raquel segue agenda com apontado por agressão

Durante visita da governadora ao Hospital do Câncer do Sertão do Araripe, em Araripina, a deputada Roberta Arraes (PP) disse ter sido agredida pelo ex-prefeito da cidade e candidato a deputado estadual, Raimundo Pimentel (PSD)

Raimundo Pimentel (PSD) e Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Instagram @raimundopimentel)

Em agenda em Araripina, nesta sexta-feira (25), a governadora Raquel Lyra (PSD) seguiu com a programação de campanha mesmo após ouvir uma denúncia de agressão da ex-deputada estadual Roberta Arraes (PP), que afirmou ter sido vítima de violência política de gênero por parte do ex-prefeito e candidato a deputado estadual Raimundo Pimentel (PSD), durante visita ao Hospital do Câncer do Sertão do Araripe.

Um vídeo recebido pelo Diario de Pernambuco mostra o momento em que Roberta procura Raquel e relata o caso. “Eu vou pedir licença e vou me ausentar porque eu fui agredida por ele”, diz.

Na sequência, Raquel pergunta: “Agredida por quem?”. Logo depois uma discussão é iniciada e é possível ouvir Raimundo dizendo: “Não foi agredida por ninguém, ela quer se vitimizar”.

Após a confusão, Roberta postou um vídeo nas redes sociais afirmando que registrou Boletim de Ocorrência contra Raimundo. Ela também alega que ele gritou com ela e a chamou de “louca”. Procurado pelo Diario, o Partido Social Democrático (PSD) da governadora ainda não se manifestou sobre o caso.

“Eu jamais gostaria de estar aqui na frente da delegacia para prestar uma queixa, e hoje eu fui surpreendida dentro de um lugar que eu idealizei, que é o Hospital de Câncer do Sertão. Todos sabem da minha luta, do que nós fizemos. Já no final da visita, fui agredida pelo ex-prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, o que é uma violência política de gênero”, afirmou.

Roberta disse, ainda, que a “justiça será feita” e que episódios como esse só “dão mais força para continuar o trabalho”.

Após a situação, a governadora Raquel Lyra manteve a programação de campanha prevista para esta sexta, junto a aliados, incluindo Raimundo Pimentel, que é marido da líder do governo Raquel Lyra na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a deputada Socorro Pimentel (PSD), que também estava presente na agenda.



Leia na íntegra a nota do candidato a deputado estadual Raimundo Pimentel (PSD) enviada ao Diario:

"Diante das acusações infundadas veiculadas pela ex-deputada Roberta Arraes sobre um suposto episódio de agressão ocorrido durante a visita ao Hospital do Câncer do Sertão do Araripe, em Araripina, venho a público repudiar veementemente tais alegações.

Em momento algum houve qualquer tipo de agressão física ou verbal da minha parte. Trata-se de uma narrativa completamente inverídica e de uma nítida tentativa de vitimização com objetivos puramente políticos e eleitorais.

Para proteger minha honra e restabelecer a verdade dos fatos, já registrei formalmente um Boletim de Ocorrência contra a ex-deputada Roberta Arraes pelo crime de denunciação caluniosa.

Reafirmo meu compromisso com o respeito, a verdade e o debate de ideias democrático e civilizado, repudiando a utilização da máquina política e de falsas acusações para manipular a opinião pública."