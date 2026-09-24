Bolsonaro desiste de pedir suspensão da pena 2 horas após recorrer a Nunes Marques
Mais cedo, os advogados afirmaram que a continuidade da execução da pena durante a tramitação da revisão criminal pode "produzir dano irreparável"; Motivo do recuo não foi informado
Publicado: 24/09/2026 às 14:02
Jair Bolsonaro foi condenado em 2025 a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado (Sérgio Lima / AFP)
A defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que pediu às 9h49 desta quinta-feira (24), ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques a suspensão da execução da pena de 27 anos em regime fechado enquanto a Corte analisa a revisão criminal, desistiu do pedido duas horas e meia depois, às 12h21. Os advogados não informaram, no pedido de desistência, os motivos do recuo.
Mais cedo, os advogados Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Thiago Lôbo Fleury afirmam que a continuidade da execução da pena durante a tramitação da revisão criminal pode "produzir dano irreparável".
A desistência de Jair Bolsonaro ocorre dez dias antes do primeiro turno da eleição, na qual seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), concorre à Presidência da República.
A condenação
Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Atualmente, o ex-presidente da República cumpre a pena em prisão domiciliar, em virtude de condições de saúde.
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