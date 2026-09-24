Lula diz que está ganhando de Trump em disputa de narrativas

O presidente do Brasil ainda fez uma comparação entre o discurso dele e o de Trump na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

O predidente da república Luis Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Ricardo Stuckert e Jim Watson/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 23, que está ganhando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma guerra de narrativas. A declaração foi feita em uma agenda de campanha com artistas no Rio. "Eu não quero fazer guerra com ele, quero ganhar na narrativa e estamos ganhando na narrativa", declarou Lula.

O presidente ainda fez uma comparação entre o discurso dele e o de Trump na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorreu na terça-feira, 22. Na fala de Lula, ele mandou recados aos EUA ao defender o Pix, a soberania brasileira no combate ao crime organizado e os riscos de ingerência americana nas eleições presidenciais.

"O importante foi comparar o meu discurso com o discurso do Trump. É comparar o discurso de um País em desenvolvimento e outro que começa dizendo que tem o maior exército, marinha, foguetes, bombas e que é o país mais forte do mundo. Ele fala isso em toda reunião, como se estivesse ameaçando todo mundo", declarou.

Nesta quarta, Lula participou de uma agenda com artistas no Centro do Rio para tentar angariar votos a partir do setor cultural. Ao lado dele, estiveram presentes nomes como os cantores Chico Buarque, Daniela Mercury, Lulu Santos, Paulo da Viola, Tony Bellotto e Zeca Pagodinho, as atrizes Malu Mader e Marieta Severo e a cineasta Ciça Guimarães.