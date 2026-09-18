Lula: Se depender de minha vontade, vou acabar com as bets neste País

O presidente declarou ainda que a decisão de acabar com as apostas virtuais não vai levar em conta a tributação, e sim a saúde da população.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ( Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 18, que as bets não terão funcionamento permitido no Brasil se depender da vontade dele.

"Essa jogatina de internet não é jogo de aposta, é um vício. É uma doença chamada ludopatia (...) Se depender da minha vontade pessoal, eu vou acabar com as bets nesse País", disse Lula.

O presidente declarou ainda que a decisão de acabar com as apostas virtuais não vai levar em conta a tributação, e sim a saúde da população. Lula chamou de "balela" o argumento de que o fim das bets acarretará a decadência do futebol brasileiro.

"O governo não está preocupado em perder imposto. O que a gente não pode perder é a vida dos pobres jogando", declarou.

Lula está realizando um comício em Guarulhos nesta sexta. No palanque também estão o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que concorre ao governo do Estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que são as candidatas governistas ao Senado.

