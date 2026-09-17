Mendonça será relator de ação de Zé Trovão contra reajuste do Bolsa Família
Deputado do PL-SC questiona reajuste anunciado pelo governo Lula, anunciado nesta quinta-feira (17)
Publicado: 17/09/2026 às 18:47
O ministro André Mendonça, do STF, e o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) (STF/TSE)
O ministro André Mendonça foi sorteado relator no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de ação movida pelo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) que questiona o reajuste de 15% do Bolsa Família anunciado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (17).
Com o aumento linear aos benefícios dentro do Bolsa Família, o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média dos benefícios saindo de R$ 691 para R$ 777.
Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), a medida apenas corrige as perdas inflacionárias, por isso não estaria proibida pela lei que veda a ampliação de benefícios sociais em ano eleitoral.
Segundo cálculos apresentados pelo governo, o INPC desde o início do programa até agosto foi de 15,04%.
- Fazenda: impacto do reajuste do Bolsa Família será de R$ 5,8 bi em 2026 e R$ 22,7 bi em 27 e 28
- Flávio Bolsonaro diz que reajuste do Bolsa Família durante eleições é 'ilegal' e 'proibido'
- Bolsa Família: reajuste de 15% não estava previsto no Orçamento de 2027
- Governo reajusta Bolsa Família em 15%; impacto é de R$ 5,8 bi em 2026 e R$ 22 bi em 2027