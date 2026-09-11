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Política
Crise no STF

Sessão do STF do dia 15 que analisará relatório da PF sobre mensagens será aberta à imprensa

Corte analisará supostas mensagens trocadas por Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes

Estadão Conteúdo

Publicado: 11/09/2026 às 17:12

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Sessão plenária do STF/Foto: Rosinei Coutinho/STF

Sessão plenária do STF (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF) informou nesta sexta-feira (11) que a sessão do plenário da Corte que analisará o relatório da Polícia Federal (PF) sobre as supostas mensagens trocadas pelo ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prevista para a próxima terça-feira (15) será aberta à imprensa e terá início "pontualmente às 10h".

O acesso, no entanto, será restrito às pessoas credenciadas.

Mensagens , PF
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