Sessão do STF do dia 15 que analisará relatório da PF sobre mensagens será aberta à imprensa

Sessão plenária do STF (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF) informou nesta sexta-feira (11) que a sessão do plenário da Corte que analisará o relatório da Polícia Federal (PF) sobre as supostas mensagens trocadas pelo ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prevista para a próxima terça-feira (15) será aberta à imprensa e terá início "pontualmente às 10h".

O acesso, no entanto, será restrito às pessoas credenciadas.

