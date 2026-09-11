Nova pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco é divulgada nesta sexta (11)

Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 8 e 11 de setembro

Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

O Datafolha divulga, nesta sexta-feira (11), uma nova pesquisa eleitoral para o governo de Pernambuco. O levantamento também traz intenções de voto para o Senado.

Foram ouvidos 1.204 eleitores entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%

Na última pesquisa, publicada no dia 21 de agosto, Raquel Lyra aparecia com 47%, enquanto João Campos apresentava 40% no pleito estadual.

Ivan Moraes (PSOL), Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP) e Guilherme Fonseca (PSTU) tinham 1% cada um. Brancos/nulos/nenhum somavam 5%, e 4% dos ouvidos não sabiam em quem vão votar.

Pesquisa Datafolha para presidente

O Datafolha vai divulgar também nesta sexta uma nova rodada de pesquisa sobre as intenções de voto para presidente.

Levantamento divulgado no dia 3 trouxe o presidente Lula (PT) com 38% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% de Flávio Bolsonaro (PL).