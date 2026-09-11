Raquel promete ampliar abastecimento em Pernambuco: "Quero ser a governadora das águas"

Ao defender o desempenho da gestão na área, Raquel disse ter encontrado Pernambuco com 2 milhões de pessoas sem acesso à água

Candidata Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução)

Ser a “governadora das águas” e levar abastecimento a todas as regiões de Pernambuco. Foi dessa forma que Raquel Lyra (PSD) definiu uma das prioridades para um eventual segundo mandato à frente do Estado, durante debate com os candidatos ao Governo de Pernambuco promovido pela Rádio Cidade de Caruaru, nesta sexta-feira (11).

“Eu quero ser governadora de Pernambuco para ser a governadora das águas, para garantir que todo o povo de Pernambuco, independentemente de onde ele nasça, onde ele viva, ou no morro do Recife ou aí no Sertão do Araripe, tenha direito a tomar banho de pé”, afirmou.

Ao defender o desempenho da gestão na área, Raquel disse ter encontrado Pernambuco com 2 milhões de pessoas sem acesso à água e afirmou que mais de 600 mil passaram a ser atendidas desde o início do governo. Entre as intervenções, destacou a Adutora do Agreste, feita em parceria com o governo do presidente Lula (PT), e citou a chegada das águas do São Francisco a municípios do Agreste.

A governadora também enumerou obras em outras regiões, como a Adutora de Negreiros, no Sertão do Araripe, e intervenções em Ouricuri e Salgueiro. Citou ainda 1,2 mil sistemas simplificados de abastecimento rural, a retomada de 400 dessalinizadores e a licitação de outros 500. “É o maior programa de abastecimento de água da nossa história”, declarou.

Raquel também defendeu a concessão parcial dos serviços da Compesa e afirmou que o modelo prevê R$ 23 bilhões em investimentos privados. Segundo ela, o objetivo é ampliar o acesso à água e ao esgotamento sanitário e permitir que os pernambucanos tenham condições de “tomar banho de pé” e empreender, independentemente da região onde vivem.

