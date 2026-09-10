Candidatos ao Senado por Pernambuco participam de debate; veja ao vivo

Debate é promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste

Encontro será realizado a partir das 20h55, no Centro de Convenções do Senac Caruaru, no Agreste (Fotos: Karol Rodrigues, Rafael Vieira e Weslly Gomes/DP Foto)

A pouco mais de três semanas do primeiro turno das Eleições 2026, seis candidatos ao Senado por Pernambuco ficam frente a frente, nesta quinta-feira (10), em debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste.

O encontro é realizado no Centro de Convenções do Senac Caruaru, no Agreste, e integra a cobertura especial das eleições feita pelos três veículos.

Confirmaram presença Eduardo da Fonte (PP), Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT), Mendonça Filho (PL), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Túlio Gadêlha (PSD). Foram convidados para o debate os candidatos cujos partidos atendem ao critério de representação mínima no Congresso Nacional.

A eleição deste ano definirá dois representantes de Pernambuco no Senado Federal. Por isso, o eleitor poderá escolher dois candidatos na votação de 4 de outubro. Os eleitos terão mandato de oito anos, entre 2027 e 2035.

O debate tem formato voltado à discussão direta entre os candidatos, permitindo o confronto de propostas e posicionamentos sobre temas de interesse de Pernambuco e do País.