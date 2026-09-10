Fachin cancela sessão plenária desta quinta por causa da sessão do próximo dia 15

A sessão da última quarta-feira (9) já foi cancelada em meio à escalada da crise na Corte

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) em exercício, Edson Fachin (FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão plenária desta quinta-feira (10). Segundo informe da Presidência divulgado pela assessoria do STF, a sessão foi cancelada porque já será realizada uma sessão extraordinária na próxima terça-feira (15) para analisar se uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes será aberta.

"Tendo presente que a sessão prevista para hoje é extraordinária assim como extraordinária é a sessão convocada para a próxima terça-feira, comunica-se o cancelamento da sessão desta quinta-feira (10). A sessão de terça-feira será realizada nos termos da convocação já levada a efeito", diz o informe.

A sessão da última quarta-feira (9) já foi cancelada em meio à escalada da crise na Corte. Ao final do dia, Fachin decidiu tirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news e suspendeu liminares que haviam afastado e reintegrado no cargo o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.