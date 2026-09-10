Alexandre de Moraes marca pronunciamento nesta quinta (10), mas volta atrás e cancela

O assunto da declaração do magistrado não foi informado, mas o episódio ocorre no contexto da crise causada pelo esquema do Banco Master

O ministro do STF Alexandre de Moraes cancelou o pronunciamento que havia marcado para a manhã desta quinta-feira (10) (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cancelou pronunciamento que havia convocado para as 11h desta quinta-feira (10). O cancelamento veio 56 minutos após o anúncio da fala pública.

"O pronunciamento do ministro Alexandre e de Moraes está cancelado e será remarcado para data oportuna", informou a assessoria do ministro a jornalistas às 8h45. O aviso anterior havia sido enviado às 7h41: "O ministro Alexandre de Moraes faz um pronunciamento, 11h". Ainda não há uma nova data para que o pronunciamento seja feito.

O assunto da declaração do magistrado não foi informado, mas o episódio ocorre no contexto da crise causada pelo esquema do Banco Master. A citação a Moraes aparece em conversas identificadas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco.