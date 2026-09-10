PF manda intimar Galípolo e Campos Neto para depor sobre o Banco Master

Além de Galípolo e Campos Neto, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, e o sócio-controlador do BTG Pactual, André Esteves, também foram chamados a prestar esclarecimentos

Gabriel Galípolo é o atual presidente do Banco Central e Roberto Campos Neto é o ex-presidente da instituição. (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Marcelo Camargo/CB/D.A Press.)

A Polícia Federal (PF) determinou a intimação do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do ex-presidente da instituição Roberto Campos Neto para depor no âmbito das apurações sobre a fiscalização do Banco Master. O despacho foi assinado em 3 de agosto, e a informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta quarta-feira (9).

Além de Galípolo e Campos Neto, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, e o sócio-controlador do BTG Pactual, André Esteves, também foram chamados a prestar esclarecimentos.

Os depoimentos ocorrem no inquérito que investiga a relação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com dois servidores do BC suspeitos de atuar em favor do Banco Master, além de receberem vantagens indevidas.

Outro lado

A defesa de Campos Neto afirmou, em nota, que ainda não foi intimada formalmente. "A defesa de Roberto Campos Neto esclarece que jamais foi intimada e sequer tinha conhecimento da existência do alegado despacho de 3 de agosto. Se, de fato, existe determinação para que Roberto Campos Neto seja ouvido, é lamentável que tal informação tenha sido vazada à imprensa", diz a manifestação.

O Banco Central e o BTG Pactual informaram que não se manifestarão sobre o caso.