Eleitores com deficiência poderão solicitar transporte gratuito para votar em 13 cidades

Ao todo, 300 eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida de 13 cidades de Pernambuco poderão utilizar transporte gratuito para votar nas eleições 2026, segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco (SJDH-PE)

Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão utilizar os veículos adaptados para votar no 1º turno e em um eventual 2º turno (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH) firmou uma parceria para conduzir 300 eleitores com deficiência gratuitamente para votar nestas eleições, em 15 cidades espalhadas pelo estado.

A medida acontece de maneira integrada com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), e será realizada por meio do programa estadual PE Conduz, que transporta pessoas com deficiência, usuárias de cadeiras de rodas, para tratamentos de saúde.

Como funciona

Pelo acordo, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão utilizar os veículos adaptados para votar no 1º turno e em um eventual 2º turno. O limite de transporte é de 300 pessoas por ocasião.

O serviço estará disponível em 13 municípios: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Vitória de Santo Antão, Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Petrolina.

Surubim e Serra Talhada também participarão do projeto, por meio de parcerias com as respectivas prefeituras, segundo a SJDH.

Nesses municípios, o transporte será acionado de acordo com a demanda, a partir da atuação de associações locais ligadas à causa da pessoa com deficiência junto aos cartórios eleitorais.

Os eleitores podem agendar o transporte pelo número 81 3194-9275, por meio do WhatsApp. Os pedidos serão analisados pela equipe da Comissão de Acessibilidade do Tribunal, levando em consideração a ordem de chegada das solicitações e a condição de vulnerabilidade da pessoa que precisa do serviço.