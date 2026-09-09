Quanto ganha um deputado federal? Pernambuco tem 25 vagas e 392 candidatos

Além do salário fixo, um deputado federal recebe um valor de Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), que custeia as despesas do mandato, como passagens aéreas e conta de celular

Deputados federais trabalham na Câmara dos Deputados, em Brasília (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Em ano eleitoral, os cargos políticos e todas as curiosidades relacionadas a eles entram em evidência, como atribuições, funções e salários. É o caso dos deputados federais. Neste ano, Pernambuco tem 392 candidatos registrados que concorrem a 25 vagas na Câmara, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Um deputado federal pode ganhar até R$ 46.366,19 de “subsídio”, como o salário político é chamado, caso compareça integralmente a reuniões oficiais do cargo, as chamadas Sessões Deliberativas do Plenário, que acontecem na Câmara dos Deputados, em Brasília.

As sessões são o espaço de trabalho destes parlamentares, que atuam discutindo e votando proposições, como projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e decretos.

Se o parlamentar faltar a uma sessão de maneira injustificada, o dia pode ser descontado da remuneração do mês. Se as ausências não fundamentadas chegarem a um terço das sessões, há risco de perda de mandato.

Benefícios

O deputado tem direito a ocupar um apartamento da Câmara dos Deputados em Brasília. Em caso de não uso do imóvel, o político pode receber um auxílio-moradia de R$ 4.253 por mês.

Além do subsídio, o deputado federal também recebe a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), que custeia as despesas do mandato, como aluguel de escritório de apoio ao mandato no estado, passagens aéreas, alimentação, aluguel de carro, combustível, entre outras.

A CEAP de um deputado federal varia entre os estados. O de Pernambuco, por exemplo, é de R$ 53.997,81, segundo informações da Câmara.

Somado a isso, cada deputado pode gastar R$ 165.806,07 por mês na chamada “Verba de Gabinete”. O valor serve para pagar salários de até 25 secretários parlamentares, que, indicados pelos deputados, podem receber de R$ 1.710,83 a R$ 25.958,90.

Pernambuco

Nas eleições deste ano, Pernambuco tem 392 candidatos para 25 vagas na Câmara. Em 2022, foram 474 candidatos a deputado federal pelo estado, 17% a mais em relação a 2026.





