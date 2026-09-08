Fux cancela sessão da 2ª Turma do Supremo que estava prevista para esta terça (8)

Decisão foi tomada após decisão do ministro André Mendonça determinar o afastamento do diretor-geral da PF

Ministro Luiz Fux (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a sessão da Segunda Turma que estava prevista para a tarde desta terça-feira (8). A decisão foi tomada em meio à repercussão da decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Até o momento da publicação desta nota, o gabinete do ministro ainda não havia dado uma justificativa para cancelar a sessão.

A Segunda Turma formou maioria em sessão virtual, nesta terça-feira, para confirmar a liminar de Mendonça. A análise, porém, foi suspensa por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o que adia a proclamação do resultado. A liminar tem eficácia imediata.