Lula se reúne no Alvorada com ministros para discutir afastamento de Andrei Rodrigues da PF

Presidente Lula está com os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)

Presidente Lula (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido no Palácio da Alvorada com os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública) para discutir o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Além de afastar Andrei, Mendonça ordenou que a Polícia Federal, por meio de sua Corregedoria, abra procedimentos investigatórios de natureza penal e administrativo-disciplinar para apurar os "graves fatos identificados" na produção de relatórios de inteligência. O ministro também determinou o afastamento do diretor de inteligência da PF, Leandro Almada da Costa.

Trechos da investigação sobre o rombo bilionário do Banco Master criam suspeitas de que Daniel Vorcaro, ex-dono da entidade, via em Andrei Rodrigues uma válvula de escape para se livrar de complicações referentes às fraudes e à eventual liquidação do banco.

Como adiantou o Broadcast Político, a AGU deve recorrer ainda nesta terça-feira (8) do afastamento de Andrei. O órgão vai argumentar que a decisão de Mendonça fere a competência privativa do presidente de indicar e afastar diretores-gerais da PF.