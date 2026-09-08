° / °
Política
CRISE NO STF

Lula se reúne no Alvorada com ministros para discutir afastamento de Andrei Rodrigues da PF

Presidente Lula está com os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)

Estadão Conteúdo

Publicado: 08/09/2026 às 13:16

Seguir no Google News

Presidente Lula/Ricardo Stuckert

Presidente Lula (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido no Palácio da Alvorada com os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública) para discutir o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Além de afastar Andrei, Mendonça ordenou que a Polícia Federal, por meio de sua Corregedoria, abra procedimentos investigatórios de natureza penal e administrativo-disciplinar para apurar os "graves fatos identificados" na produção de relatórios de inteligência. O ministro também determinou o afastamento do diretor de inteligência da PF, Leandro Almada da Costa.

Trechos da investigação sobre o rombo bilionário do Banco Master criam suspeitas de que Daniel Vorcaro, ex-dono da entidade, via em Andrei Rodrigues uma válvula de escape para se livrar de complicações referentes às fraudes e à eventual liquidação do banco.

Como adiantou o Broadcast Político, a AGU deve recorrer ainda nesta terça-feira (8) do afastamento de Andrei. O órgão vai argumentar que a decisão de Mendonça fere a competência privativa do presidente de indicar e afastar diretores-gerais da PF.

Veja também:

Andrei Rodrigues , Lula , ministros , PF
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP