Datafolha: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 44% no segundo turno

No último levantamento, divulgado no dia 21 de agosto, Lula alcançava 47%, e Flávio Bolsonaro, 43%, distância considerada no limite da margem de erro para a pesquisa.

Os candidatos à Presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. No segundo turno, o presidente Lula (PT), candidato à reeleição, tem 46% contra 44% alcançados pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

No último levantamento, divulgado no dia 21 de agosto, Lula alcançava 47%, e Flávio Bolsonaro, 43%, distância considerada no limite da margem de erro, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 1º e 3 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-03669/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

