Eleições em Pernambuco: 227 locais de votação são modificados no estado, anuncia TRE

Mudanças aconteceram em seções eleitorais de 39 cidades de Pernambuco, segundo o TRE

Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026 (Fernando Frazão/Agência Brasil© )

Atenção, eleitor. Nestas eleições, 227 seções eleitorais mudaram de local em 39 cidades no estado. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (2), após atualização do levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

As mudanças são necessárias em razão de reformas ou impedimentos nos prédios que abrigavam as seções eleitorais, afirma o TRE. Segundo o órgão, 1% das seções do estado são atingidas pelas modificações.

Locais

Do total de municípios que tiveram seções alteradas, Paulista concentra o maior número, com 33, seguido de Olinda, com 26. O Recife passou de 3 para 21 locais com mudança, tornando-se o 3° município com mais modificações do estado, informa o TSE.

No novo mapeamento, quatro municípios tiveram agregação de seções eleitorais; enquanto 11 cidades que não constavam na relação anterior foram incluídas. Confira a lista das mudanças aqui.

Consulte seu local de votação

O Tribunal orienta os eleitores e eleitoras a consultarem antecipadamente o local onde irão votar, especialmente em função das mudanças.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral, nos sites do TRE-PE e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Também é possível obter a informação por meio da atendente virtual Júlia, disponível na aba Fale Conosco, no site do TRE-PE, ou pelo Disque-Eleitor, no telefone (81) 3194-9400.