Rogério Marinho diz que PEC da 6x1 só passará na CCJ e que votação no plenário será adiada
O coordenador-geral da campanha de Flávio Bolsonaro diz ainda que, se pautada agora, a discussão sobre o fim da escala 6x1 será "contaminada pelas eleições"
Publicado: 31/08/2026 às 11:42
Marinho disse que a PEC do fim da escala 6x1 deverá ser aprovada apenas na CCJ do Senado (Agência Brasil)
O coordenador-geral da campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho (PL-RN), avaliou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 deve ser aprovada apenas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado esta semana, mas não no plenário da Casa. A declaração foi feita nesta segunda-feira, (31) no evento Macro Day, promovido pelo BTG Pactual.
"Acredito que vai ser só na CCJ e espero, sinceramente, que seja um projeto que possa ser votado após as eleições sem a contaminação do processo eleitoral", disse Marinho.
Ele voltou a dizer que, se pautada agora, a discussão será contaminada pelas eleições.
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