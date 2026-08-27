Lula pede reunião entre chefe da PF e André Mendonça

Ministro é relator dos casos Banco Master e INSS no STF e concentra decisões relevantes sobre diligências e desdobramentos das apurações

A reunião ocorre em um momento de atenção redobrada do Planalto em relação aos inquéritos conduzidos por André Mendonça (Luiz Silveira/STF)

Em meio às rusgas envolvendo as investigações sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se reúna com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro será mediado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, e poderá contar também com a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias. A reunião ocorre em um momento de atenção redobrada do Palácio do Planalto em relação aos inquéritos conduzidos por Mendonça.

O ministro é relator de duas apurações que, atualmente, são consideradas as de maior potencial de desgaste político e eleitoral para o governo. De um lado, está o caso envolvendo o fundo Dark Horse e o Banco Master. De outro, a investigação relacionada a supostas irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que também alcança o filho do presidente.

A iniciativa de Lula ocorre diante das repercussões políticas provocadas pelo avanço das apurações e busca abrir um canal direto entre a cúpula da PF e o magistrado responsável pelos processos. A avaliação no governo é de que a interlocução pode ajudar a esclarecer eventuais divergências e reduzir as tensões em torno das investigações.

Mendonça assumiu a relatoria dos dois casos no STF e passou a concentrar decisões relevantes sobre diligências e desdobramentos das apurações. O cenário ganhou ainda mais sensibilidade com a proximidade do calendário eleitoral de 2026, quando o governo Lula enfrentará o desafio de preservar sua base política e defender o legado da atual gestão.

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