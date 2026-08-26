"Não tenho incômodo nenhum", diz Túlio Gadêlha sobre presença de Mendonça em agendas de Raquel

Candidato ao Senado por Pernambuco, Mendonça Filho (PL) não tem palanque de governador e tem declarado apoio a Raquel Lyra (PSD), mesmo que Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) integrem oficialmente a chapa

Túlio Gadêlha (PSD) esteve na sede do Diario de Pernambuco nesta quarta (26), acompanhando a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) diz não se incomodar com a presença recente do adversário político Mendoça Filho (PL) em agendas da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD).

“Eu não tenho incômodo nenhum com a presença de Mendonça. Eu não faço política com ódio. Tem gente que tenta colocar ódio na política, eu acho que isso é muito ruim para a democracia", disse. "A gente precisa conviver com os diferentes, a democracia impõe isso. E é por isso que a gente quer fazer um bom debate sobre o futuro de Pernambuco."

A declaração de Gadêlha foi dada ao Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (26). Na ocasião, o candidato, que compõe a chapa majoritária de Raquel, acompanhava a sabatina da governadora, realizada na sede do jornal, em Santo Amaro, na região central do Recife.

Sem palanque para governador do estado, Mendonça tem declarado apoio a Raquel e feito aparições públicas com Raquel. Recentemente, o candidato do PL também gravou vídeo com Flávio Bolsonaro e tem se colocado como representante do bolsonarismo em Pernambuco.

Projeção

Túlio também comentou sobre a nova Pesquisa Quaest, que foi divulgada nesta terça (26), na qual ele apareceu com 3% das intenções de voto.

“Pesquisa é um recorte de um tempo", afirmou. "Há pesquisas em que a gente aparece com 5 [pontos], há pesquisa que aparece com 11, mas isso é muito flexível ainda, muito fluido."

"Estamos muito animados com o que podemos fazer, porque temos capacidade de dialogar com quem pensa diferente, com candidatos que estão em partidos de direita, de esquerda... A gente consegue unir as pessoas", disse Gadêlha.

O candidato avaliou o cenário e projetou, ainda, um crescimento da campanha. "Apenas 22% dos eleitores de Pernambuco sabem em quem vão votar para o Senado. Então é importante mostrar que existem alternativas boas que podem unir, construir pontes, mas principalmente ajudar, mas principalmente ajudar Pernambuco a se desenvolver”, declarou.

Pesquisa

De acordo com a Quaest, Túlio Gadêlha tem 3% das intenções de voto em Pernambuco para o Senado, e figura atrás da ex-deputada federal Marília Arraes (PDT), que lidera com 16%, e do atual senador Humberto Costa (PT), que tem 13%.

Na sequência, aparecem o ex-ministro Mendonça Filho (PL), com 9%, e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), com 6%. Gadêlha é o 5° com mais intenções, de acordo com o levantamento, que foi encomendado pelo Globo e divulgado na terça (25).

Na pesquisa, foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 21 e 24 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-07828/2026.