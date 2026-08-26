Motta anuncia votação da MP da "taxa das blusinhas" na próxima semana

A intenção, segundo o presidente da Câmara, é aproveitar o esforço concentrado do Congresso

Hugo Motta classificou o encontro com Lula e Alcolumbre como "extremamente positivo" (Reprodução/YouTube)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira (26/8) que Câmara e Senado vão acelerar a tramitação da medida provisória que elimina a cobrança conhecida como “taxa das blusinhas” sobre compras de até US$ 50 em plataformas internacionais.

Segundo Motta, a decisão foi tomada após um almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ele classificou o encontro como “extremamente positivo” e disse que houve acordo para instalar rapidamente a comissão mista responsável pela análise da medida provisória.

“Vamos agora em comum acordo, eu e o presidente Davi, instalar a Comissão Mista, que trata da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível”, afirmou.

A intenção, segundo o presidente da Câmara, é aproveitar o esforço concentrado do Congresso na próxima semana para votar a proposta. A medida provisória vence em meados de setembro, o que cria uma janela curta para a conclusão da tramitação nas duas Casas.

A comissão terá a presidência indicada pela Câmara e a relatoria pelo Senado. Motta afirmou que, após a conclusão dos trabalhos, a proposta deverá ser votada primeiro pelos deputados e, posteriormente, pelos senadores.

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