Morre Socorro Ramos, ex-primeira-dama de Pernambuco, aos 71 anos

O velório está previsto para esta terça-feira (25), às 16h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista

Socorro Ramos, ex-primeira-dama de Pernambuco (Reprodução/Instagram)

Socorro Ramos, esposa do ex-governador de Pernambuco e ex-presidente da Assembleia Legislativa (Alepe) José Ramos, morreu na manhã da última segunda-feira (24) aos 71 anos. Segundo informações preliminares, a ex-primeira-dama estava no Recife quando passou mal e faleceu.

O velório está previsto para esta terça-feira (25), às 16h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. A cerimônia de cremação também acontece hoje, às 17h, no mesmo local. Socorro deixa três filhos: Brenno, Danielle e João Paulo.

Por nota, a Assembleia Legislativa de Pernambuco lamentou a morte da ex-primeira-dama do estado. "Socorro sempre atuou de modo discreto, mas acompanhou de perto e contribuiu para a trajetória pública do marido, conquistando respeito e admiração no meio político", diz trecho do comunicado.

Confira a nota de pesar na íntegra:

"A Assembleia Legislativa de Pernambuco lamenta o falecimento da ex-primeira-dama do estado, Socorro Ramos, na última segunda-feira (24), no Recife.

Esposa do ex-deputado estadual, ex-presidente da Alepe e ex-governador de Pernambuco, José Ramos, Socorro sempre atuou de modo discreto, mas acompanhou de perto e contribuiu para a trajetória pública do marido, conquistando respeito e admiração no meio político.

A Alepe expressa seus pêsames e se solidariza com familiares e amigos de Socorro Ramos neste momento de despedida e saudade."