Moraes autoriza Bolsonaro a ser atendido por dentista, sob condição de sigilo da consulta

Determinação é de que ex-presidente seja atendido no Centro Médico da Polícia Militar do DF; defesa havia pedido atendimento de nora de Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução/CNN)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda (17) a ida de Jair Bolsonaro ao dentista. O ex-presidente só poderá realizar o atendimento odontológico se mantiver a data e horário em sigilo.

Pela determinação de Moraes, foi indicado que a consulta, por razões de segurança, pode ser feita no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal mediante escolta. A defesa de Bolsonaro havia pedido que ela ocorresse no consultório da esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, em Brasília.

O despacho do ministro também deliberou que a data e o horário do atendimento deverão ser estabelecidos entre o Tenente-Coronel Allenson Nascimento Lopes, Subdiretor do Núcleo de Custódia da PM do DF, e a defesa de Bolsonaro. Moraes ressaltou que, se essa informação for vazada, a consulta odontológica pode ser cancelada.

Jair Bolsonaro está atualmente preso em regime domiciliar por razões humanitárias. Moraes considerou a idade e o quadro de saúde do ex-presidente - condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes - para tomar a decisão.