Atlas/Bloomberg: Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro, 41,8%, no 2º turno após áudio para Vorcaro

Flávio Bolsonaro caiu seis pontos percentuais desde o último levantamento, divulgado em abril, quando tinha 47,8% das intenções de voto, contra 47,5% de Lula

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e DanielRamalho/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acumula 48,9% das intenções de voto, contra 41,8% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em um eventual segundo turno das eleições presidenciais, de acordo com a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta terça-feira (19).

Flávio Bolsonaro caiu seis pontos percentuais desde o último levantamento, divulgado em abril, quando tinha 47,8% das intenções de voto, contra 47,5% de Lula. A pesquisa mais recente foi realizada após a divulgação do áudio enviado pelo senador a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Lula também sai na frente de Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Jair Bolsonaro (PL) em eventuais cenários de segundo turno.

Para a realização da pesquisa, foram ouvidas 5.032 pessoas, através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi feito com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06939/2026.

