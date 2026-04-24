Lula volta a trabalhar na segunda-feira (27), diz boletim médico

Participação de Lula no 8º Congresso Nacional do PT é uma dúvida

Na segunda, Lula terá agendas no interior de São Paulo (Ricardo Stuckert/PR)

Boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo nesta sexta-feira (24) afirma que os dois procedimentos médicos feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreram sem intercorrências médicas. Ainda segundo o informativo, o presidente deve voltar às atividades habituais na próxima segunda-feira (27).

Lula foi para o Sírio Libanês fazer uma cauterização para retirar uma lesão no couro cabeludo e uma infiltração no punho direito para conter uma tenossinovite. O primeiro procedimento já havia sido feito pelo presidente no dia 8 de fevereiro e busca eliminar alterações da pele onde há um distúrbio no processo de queratinização.

Ainda segundo o boletim, Lula será acompanhado pelas equipes médicas lideradas pelo doutor Roberto Kalil Filho e a doutora Ana Helena Germoglio.

Com a previsão de retorno às atividades para a segunda, a participação de Lula no 8º Congresso Nacional do PT é uma dúvida. O partido havia anunciado que o presidente participaria, presencialmente, no evento durante o domingo, 26.

Na segunda, Lula terá agendas no interior de São Paulo. Em Presidente Prudente, o presidente pretende visitar e inaugurar um centro de radioterapia do hospital regional da cidade, com anúncios de serviços de radioterapia no SUS e entrega de ambulâncias do Samu.

Já em Andradina, está prevista uma cerimônia do presidente para anunciar entregas para a Agricultura Familiar e apresentação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Produção de Leite.