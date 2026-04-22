Lula elogia diretor-geral da PF por retirar credenciais de policial dos EUA

"Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade", disse Lula

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Palácio Real de Pedralbes, Espanha. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, por retirar as credenciais de um servidor do departamento de imigração dos Estados Unidos que atuava em Brasília. A medida foi feita em retaliação à medida da Casa Branca em negar credenciais de serviço do delegado da PF Marcelo Ivo de Carvalho do território americano.

"Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem à normalidade", afirmou Lula em vídeo publicado no X nesta quarta-feira, 22.

Marcelo Ivo de Carvalho atuou no caso da prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, na última semana. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alega que ele teria tentado "manipular" o sistema de imigração americano, "contornando pedidos formais de extradição" e "estendendo perseguições políticas ao território dos Estados Unidos".

Mais cedo, Andrei explicou que, sem as credenciais, o agente americano deixa de ter acesso à unidade em que trabalhava, em Brasília, e as bases de dados usadas para as cooperações entre as polícias dos EUA e do Brasil. A situação é semelhante à enfrentada por Marcelo Ivo.

No vídeo publicado por Lula, o presidente também anunciou a contratação de mil policiais federais, ao lado de Andrei e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. O presidente disse ainda que o governo está em "guerra contra o crime organizado".