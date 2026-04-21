Lula critica Trump e ironiza, incentivando entrega do Nobel da Paz a presidente dos EUA

Posicionando-se como o "inimigo do unilateralismo e do protecionismo", Lula criticou o presidente dos Estados Unidos

Diplomatas brasileiros avaliam que o mais provável é que Lula e Trump conversem pessoalmente durante visita à Malásia no final de outubro (Crédito: ANGELA WEISS / AFP e BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que busca uma reforma do estatuto da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Conselho de Segurança para que o mundo possa alcançar a paz. "Não é possível que não tenhamos uma instituição capaz de acabar com a guerra no mundo", complementou em sua fala, durante declaração conjunta, em Lisboa, com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

Posicionando-se como o "inimigo do unilateralismo e do protecionismo", Lula criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ele costumeiramente afirmar que terminou oito guerras e mesmo assim, ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz.

Lula e Trump Colagem (crédito: Evaristo Sa e Andrew Caballero-Reynolds/AFP )

"Vamos dar o prêmio para ele para que as guerras acabem", ironizou Lula.