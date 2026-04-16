Ex-presidente do BRB chega à PF e será levado à Papuda

Paulo Henrique Costa desembarcou sob escolta, fez entrada discreta e passará por exame antes da transferência

Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa (Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, chegou à sede da Polícia Federal por volta das 9h desta quinta-feira (16/4), em Brasília, para cumprir os procedimentos iniciais após a prisão determinada no âmbito das investigações que apuram fraudes bilionárias envolvendo o sistema financeiro.

A entrada foi feita pelos fundos do prédio, sem contato com a imprensa. Ele estava escoltado por agentes no veículo oficial, em uma movimentação discreta.

Dentro da superintendência, Costa ainda será submetido ao exame de corpo de delito, etapa padrão antes da transferência para o sistema prisional. Após o procedimento, ele deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda. O horário da remoção, no entanto, ainda não foi definido pelas autoridades.

A prisão do ex-dirigente é mais um desdobramento das apurações que miram a relação entre o BRB e instituições financeiras privadas, sob suspeita de irregularidades em operações de grande porte. Investigadores avaliam possíveis fraudes envolvendo ativos e transações consideradas atípicas.

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