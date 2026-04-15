Gilmar Mendes pede que PGR investigue relator da CPI do Crime Organizado

Pedido de ministro do STF ocorre após senador Alessandro Vieira propor em relatório final da CPI o indiciamento de Gilmar, Toffoli, Moraes e do PGR

Ministro do STF Gilmar Mendes (Fellipe Sampaio/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes pediu à Procuradoria Geral da República que abra investigação para apurar a conduta do relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira (MDB-SE). O pedido vem após o parlamentar ter proposto, no relatório final da CPI, o indiciamento de Gilmar e também dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet

Gilmar quer que o Ministério Público apure o possível enquadramento do senador na lei que trata de abuso de autoridade.

Vieira afirmou que declarações do ministro soam a provocação de "5ª série". Em entrevista, Vieira também afirmou não haver lastro técnico para o pedido e que o voto de um parlamentar em uma comissão não pode ser considerado ilegal.

"Do ponto de vista técnico, não consigo encontrar enquadramento para isso. Nada do que foi feito aqui configura a crime. Pensar diferente seria chegar à conclusão de que o voto de um senador da República em uma comissão pode ser considerado abuso de autoridade. Isso não faz o menor sentido", disse.

