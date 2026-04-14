Relator da indicação de Messias ao STF apresenta parecer favorável e abre caminho a AGU de Lula

Em relatório, Weverton declara que Messias atende aos requisitos necessários para a condução ao cargo

Advogado-geral da União, Jorge Messias ( José Cruz/Agência Brasil)

O relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Senado, Weverton Rocha (PDT-MA), apresentou um parecer favorável ao escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seu relatório de sete páginas, Weverton declara que Messias atende aos requisitos necessários para a condução ao cargo.

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Ele avaliou critérios como nepotismo, participação em empresas, regularidade fiscal, ações judiciais, atuação em tribunais e em conselhos de administração de estatais ou direção de agências reguladoas.

Também afirma que o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) de Lula cumpre as exigências constitucionais relativas à reputação ilibada e ao notável saber jurídico para exercer o cargo de ministro do STF.