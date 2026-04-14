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CPI DO CRIME ORGANIZADO

Ministros do STF apostam no governo para derrubar pedido de indiciamento

Em caráter reservado, parte dos ministros do Supremo afirma não acreditar que o relatório da CPI do Crime Organizado tenha potencial para resultar no impeachment de integrantes da Corte

Estadão Conteúdo

Publicado: 14/04/2026 às 16:21

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CPI do Crime Organizado/Saulo Cruz/Agência Senado

CPI do Crime Organizado (Saulo Cruz/Agência Senado)

Em caráter reservado, parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirma não acreditar que o relatório da CPI do Crime Organizado tenha potencial para resultar no impeachment de integrantes da Corte. A avaliação deles é que faltam elementos para justificar a abertura de processo de afastamento no Senado contra o grupo.

O texto considera que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes cometeram crime de responsabilidade em relação a fatos ligados ao Banco Master. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também foi alvo de pedido de impeachment no relatório. Os ministros acusados não comentaram o teor do documento.

O primeiro a se manifestar publicamente foi Flávio Dino, que saiu em defesa dos colegas em uma postagem no Instagram: "Posso e devo registrar a minha solidariedade pessoal aos colegas alvo de injustiças". "Atualmente há, por parte de alguns, o equívoco de apontar o STF como o 'maior problema nacional'. É um imenso erro, para dizer o mínimo. Friso: gigantesco erro histórico, que exige uma melhor reflexão quanto às consequências", escreveu.

Gilmar veio a público para criticar a atuação da CPI. Para ele, o relatório é uma "cortina de fumaça" para deixar de lado o enfrentamento ao crime organizado e gerar "dividendos eleitorais" a partir de ataques ao tribunal.

Integrantes do Supremo preferem não articular diretamente com parlamentares a derrubada do texto. Eles apostam na atuação do governo federal, que se movimenta neste sentido há semanas. Nos bastidores, integrantes da base governista no Congresso e representantes do Palácio do Planalto tentam uma mudança na composição da CPI para garantir maioria contrária ao relatório do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Toffoli foi incluído no relatório pela atuação como relator das investigações sobre o Master no STF. Entre os atos listados, estão medidas consideradas "atípicas" - como a imposição de alto grau de sigilo ao processo e a ordem para bens apreendidos serem abrigados no tribunal. Além disso, um fundo ligado a Daniel Vorcaro comprou a participação da família de Toffoli em um resort no Paraná, como revelou o Estadão.

Em sua defesa, o ministro já declarou que tornou o andamento processual público. Também disse que parte do processo foi mantida em sigilo para garantir a eficácia das investigações.

Moraes foi citado no relatório principalmente pelas conversas registradas com Vorcaro no mesmo dia que o banqueiro foi preso pela primeira vez. Teria, também, tentado obter informações sobre o Master com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O ministro também já negou as acusações.

Gilmar é mencionado no documento por decisões que suspenderam as quebras de sigilo da empresa de Toffoli e do fundo do cunhado dele, Fabiano Zettel.

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Gonet aparece no relatório por ter cometido "desídia no cumprimento das atribuições", por não ter atuado contra os ministros do Supremo supostamente envolvidos no caso Master.


CPI do Crime Organizado , stf
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