Relator da CPI do Crime Organizado pede indiciamento de PGR e dos ministros Toffoli, Moraes e Gilmar

Apesar de já ter sido apresentado, o relatório ainda depende de aprovação da comissão, que deve votar nesta terça-feira (14)

Relator Alessandro Vieira (MDB-SE) (Geraldo Magela/Agência Senado)

O relatório final da CPI do Crime Organizado, elaborado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), solicita o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. As informações são do portal g1.

Apesar de já ter sido apresentado, o relatório ainda depende de aprovação da comissão. Os parlamentares devem decidir, na manhã desta terça-feira (14), se acolhem ou não as sugestões de indiciamento e demais recomendações.

De acordo com o relator, o documento já foi protocolado oficialmente. Na justificativa, ele aponta situações que, segundo sua análise, configuram descumprimento da lei.

Para Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, o relatório menciona a atuação em julgamentos nos quais seriam legalmente suspeitos, além de condutas consideradas incompatíveis com a honra, a dignidade e o decoro do cargo.

No caso de Gilmar Mendes, o texto cita apenas a participação em decisões em que haveria impedimento por suspeição.

Já em relação a Paulo Gonet, o documento afirma que ele foi patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições.