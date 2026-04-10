"Recebo com alegria e gratidão", diz Clarissa Tércio após sondagem para vice de Flávio Bolsonaro

A deputada federal se manifestou sobre ter sido cogitada como uma das possíveis opções para ser vice na chapa do pré-candidato do PL à presidência

Deputada federal Clarissa Tércio (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

“Recebo com alegria e profunda gratidão o fato de que meu nome tenha sido lembrado por lideranças que compartilham do mesmo sonho que o meu”.

A frase é da deputada federal Clarissa Tércio (PP-PE) sobre ter sido cogitada como uma das possíveis opções para compor, como vice, a chapa do pré-candidato a presidente da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

A especulação surgiu após a senadora Tereza Cristina (PP-MS) recusar o convite para integrar a chapa.

Em nota enviada ao Diario, Clarissa disse que considera um sonho contribuir com um projeto que representa "o Brasil no qual acredita", mas ressaltou que segue focada em seu atual mandato.

“Tenho uma trajetória marcada pela defesa inegociável da fé, da vida, da família e da liberdade, princípios que sempre guiaram minha atuação pública e que representam aquilo em que acredito profundamente para o Brasil. Acredito na eleição de Flávio Bolsonaro e tenho me dedicado a contribuir de todas as formas, por entender que ele representa a continuidade de um legado que transformou o Brasil: o governo do presidente Bolsonaro, que, para mim, foi o melhor da nossa história”, disse na nota.

O “sonho de consumo” do PL

Entre os planos do Partido Liberal para as eleições gerais de 2026, aparenta existir uma articulação com lideranças femininas, como a senadora Tereza Cristina, que recusou o convite para integrar a chapa, e com a própria Clarissa Tércio.

“Tereza é o sonho de consumo de todo mundo", disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ser questionado se a senadora era cotada para a vaga de vice, durante a 86ª Expogrande, em Campo Grande (MS).

Em resposta, Tereza disse ao Estadão que não é candidata a vice-presidente e que não cabe em seus projetos atuais.

Em uma outra via surgiu o nome da pernambucana Clarissa Tércio, liderança feminina também filiada ao Progressistas com um perfil político voltado às agendas mais conservadoras.

A deputada federal é bastante conhecida em Pernambuco pela atuação em pautas ligadas à fé cristã, à família e à agenda anti-aborto.

Além da articulação com mulheres, o partido de Bolsonaro também vem investindo em uma aproximação com o eleitorado nordestino — historicamente associado à eleição majoritária de candidatos da esquerda.

No último mês, Flávio Bolsonaro intensificou sua agenda pelo país, passando por Natal (RN) e João Pessoa (PB), onde usou uma camiseta com a frase “O Nordeste é a solução”.



Leia a nota de Clarisse Tércio na íntegra

Recebo com alegria e profunda gratidão o fato de que meu nome tem sido lembrado, por lideranças que compartilham do mesmo sonho que o meu, para contribuir com um projeto que representa o Brasil em que acreditamos.

Tenho uma trajetória marcada pela defesa inegociável da fé, da vida, da família e da liberdade, princípios que sempre guiaram minha atuação pública e que representam aquilo em que acredito profundamente para o Brasil.

Acredito na eleição de Flávio Bolsonaro e tenho me dedicado a contribuir de todas as formas, por entender que ele representa a continuidade de um legado que transformou o Brasil: o governo do presidente Bolsonaro, que, para mim, foi o melhor da nossa história.

Neste momento, sigo totalmente dedicada ao mandato que o povo me confiou e à continuidade desse trabalho, inclusive com foco na reeleição.

Seguirei trabalhando com dedicação e coragem de todas as formas, para que a direita retome o protagonismo no nosso país. O Brasil não aguenta mais quatro anos de retrocesso.

